Fast & Furious: fini la chicane, Vin Diesel supplie The Rock de revenir pour Fast 10

Vin Diesel a mis Dwayne «The Rock» Johnson au défi de régler leurs différends et de revenir dans le giron de la franchise Fast & Furious pour son 10e film.

Les deux acteurs ont partagé la vedette dans la série de longs-métrages d’action depuis Fast Five en 2011, mais sont entrés en conflit sur le plateau de Fate of the Furious cinq ans plus tard, s’échangeant les insultes depuis.

Diesel souhaiterait néanmoins enterrer la hache de guerre, afin de respecter une promesse qu’il dit avoir faite à son ancienne covedette et ami Paul Walker, décédé en 2013, soit de faire du 10e Fast & Furious «le meilleur» de la franchise. Et pour y arriver, l’interprète de Dom Toretto dit avoir besoin de l’aide de l’ancien lutteur.

«Mon petit frère Dwayne... le temps est venu», peut-on lire dans une (très particulière) publication Instagram de Vin Diesel, partagée dimanche et mettant de l’avant une photo des deux hommes, face à face.

«Le monde attend la finale de Fast 10. Comme tu le sais, mes enfants t’appellent oncle Dwayne dans ma maison. Il n’y a pas une fête qui passe sans que vous ne vous échangiez des vœux... mais le temps est venu. La légende attend», indique Diesel dans le texte de quelques lignes.

«Je t’ai dit il y a des années que j’allais respecter ma promesse faite à Pablo [Paul Walker]. J’ai juré que nous nous rassemblerions pour montrer le meilleur de Fast pour la finale qu’est le 10! Je dis ça par amour, mais tu dois te présenter, ne laisse pas la franchise de côté, tu as un rôle très important à jouer. Hobbs ne peut pas être incarné par personne d’autre. J’espère que tu seras à la hauteur et que tu accompliras ton destin», poursuit la missive.

En juin, Vin Diesel avait mentionné au magazine Men’s Health que ses conflits avec The Rock étaient en fait de «l’amour à la dure». Dwayne Johnson, peu impressionné par cette déclaration, avait répondu par l’entremise du Hollywood Reporter qu’il avait «éclaté de rire» lorsqu’il avait entendu les explications de son ex-collègue.

«Je pense que tout le monde a bien ri en voyant ça, avait-il alors insisté. Et je ne vais pas en ajouter. Et je leur souhaite que ça se passe bien. Je leur souhaite que ça se passe bien pour Fast 9. Et je leur souhaite la meilleure des chances pour Fast 10 et Fast 11 et le reste des films Fast & Furious qu’ils vont faire sans moi.»

Depuis la prise de bec entre les deux acteurs, The Rock s’est allié à Jason Statham pour un spin-off de Fast & Furious en 2019, Hobbs & Shaw, alors que Diesel doit apparaître dans Fast 10 et Fast 11, qui doivent être les derniers volets de la franchise.

Au moment de mettre en ligne, Dwayne Johnson n’avait toujours pas répondu à la missive de Vin Diesel.

