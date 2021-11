Disney+ Day: voici les nouveautés les plus excitantes à venir

Disney célébrait aujourd'hui la journée Disney+ Day, et pour l’occasion, la compagnie a présenté une panoplie de nouveautés à venir sur sa plateforme diffusion.

• À lire aussi: Marvel: plusieurs nouvelles séries annoncées pour Disney+

• À lire aussi: Shang-Chi et Deadpool 2 maintenant disponibles sur Disney+ au Canada

Les prochains mois s’annoncent très occupés au royaume de Mickey Mouse, et des nouveautés, il y en aura pour tous les goûts. Voici tout ce qui a été présenté lors du Disney+ Day du 12 novembre.

Pour savoir ce qui se prépare du côté de Marvel Studios, c’est par ici.

Star Wars

Un avant-goût de la série Obi-Wan Kenobi

Sans présenter de bande-annonce, au plus grand désarroi des fans, Disney a tout de même tenu à offrir de quoi se mettre sous la dent. Quelques croquis conceptuels de la série Obi-Wan Kenobi, mettant en vedette Ewan McGregor, ont été présentés et donnent un avant-goût de ce qui s’en vient en 2022.

Capture d'écran Disney+

Capture d'écran Disney+

Capture d'écran Disney+

Capture d'écran Disney+

Capture d'écran Disney+

Capture d'écran Disney+

Capture d'écran Disney+

Under the Helmet: The Legacy of Boba Fett

Un documentaire sur la grande histoire du plus célèbre chasseur de primes de la galaxie: Boba Fett, disponible sur Disney+ dès maintenant.

Disney

Chip’n Dale: Rescue Rangers

Le reboot «comeback» de Chip’n Dale: Rescue Rangers, ou Tic et Tac, les rangers du risque au Québec, arrivera sur la plateforme de diffusion et mettra en vedette John Mulaney et Andy Samberg.

Courtoise Disney+

Zootopia+

Une série sous forme de courts-métrages mettant en vedette les personnages adorés de Zootopia est prévue pour 2022.

The Beatles: Get Back

Le documentaire de Peter Jackson sur les Beatles arrive le 25 novembre sur Disney+ et pour l’occasion, un premier clip a été partagé.

Hocus Pocus 2

Une première image du trio de sorcières, interprétées par Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy est dévoilée, de même que la fenêtre de sortie du film prévue en automne 2022.

Courtoisie Disney

Pinocchio

Le film «live-action» de Pinocchio de Robert Zemeckis, mettant en vedette Tom Hanks, Cynthia Erivo, Luke Evans, Benjamin Evan Ainsworth, Joseph Gordon-Levitt, Keegan-Michael Key et Lorraine Bracco, débarque à l'automne 2022 sur Disney+.

The Ice Age Adventures of Buck Wild

Un nouveau film original de la franchise Ice Age sortira sur Disney+ le 28 janvier 2022. Simon Pegg prêtera à nouveau sa voix pour le rôle principal.

National Geographic

Limitless avec Chris Hemsworth

L’acteur australien repousse les limites de son corps dans une nouvelle série de 6 épisodes par National Geographic, disponible en 2022.

Welcome to Earth

Will Smith part à la découverte de notre belle planète sous toutes ses facettes dans ce documentaire en 6 parties, diffusé le 8 décembre prochain seulement.

À VOIR AUSSI

s