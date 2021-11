Battlefield 2042 est le 9e jeu le plus détesté de Steam

Quelques jours après sa sortie, Battlefield 2042 ne réussit toujours pas à gagner le cœur des joueurs, qui n’hésitent pas à le critiquer sévèrement sur Steam. La grogne est palpable à un point tel que le titre d’Electronic Arts est en ce moment... le 9e jeu qui a le plus d’avis négatifs sur la plateforme.

• À lire aussi: Comment trouver une PS5 pour Noël

• À lire aussi: Black Friday 2021: jusqu’à 45 % de rabais sur plusieurs gros titres PS5

Comme l’a remarqué Forbes, Battlefield 2042 occupe pratiquement le fond du classement des jeux du site Steam250, qui compile les notes données par les joueurs sur Steam. Au moment d’écrire ces lignes, le jeu multijoueur n’avait qu’un maigre 25,2 % de bonnes critiques sur la boutique de Valve, où plus de 35 000 internautes avaient donné leur avis sur le plus récent Battlefield.

Dans cette position relativement précaire, le titre est rejoint par plusieurs œuvres obscures et quelques échecs retentissants, comme le terrible, et très drôle malgré lui, eFootball 2022, qui détient d’ailleurs le titre de jeu le plus détesté de Steam, avec seulement 12,5 % de critiques positives.

Pour mettre en contexte cet accueil plus que glacial de la part des joueurs, soulignons que Battlefield 2042 souffrirait entre autres de bon nombre de problèmes techniques depuis sa sortie le 19 novembre dernier. Cependant, ce serait tout particulièrement le manque de fonctionnalités habituellement offertes dans les Battlefield qui mettrait les joueurs en colère.

Dans une liste qui circule sur Reddit, des internautes se plaignent notamment de l’absence d’une campagne solo et d’un système de classe ou encore du nombre de modes de jeux et d’armes limités.

Détesté... mais joué!

Fait intéressant, le titre développé par DICE est malgré tout l’un des jeux les plus joués sur Steam, en dépit des critiques acerbes des fans. Comme l’a remarqué IGN par le biais de SteamDB, Battlefield 2042 cogne ainsi aux portes du top 10 des jeux les plus populaires de la plateforme, avec un sommet quotidien de presque 95 000 joueurs en date de lundi.

Ce faisant, 2042 trône à la 13e position des titres les plus joués, blotti entre Grand Theft Auto V et Rocket League.

Évidemment, cette contradiction peut s’expliquer assez facilement: le jeu vient de sortir et les joueurs qui l’ont acheté il y a quelques jours sont tout de même curieux d’y jouer, peu importe l’état dans lequel il se trouve. Ce qui sera toutefois intéressant de surveiller, c’est à quel point Battlefield 2042 perdra de joueurs actifs au cours des prochaines semaines et des prochains mois.

Chose certaine, ce n’est pas une année facile pour les amateurs de superproductions vidéoludiques, alors que les plus récents volets de quelques grosses franchises, notamment Battlefield et Call of Duty, ont été reçus tièdement et que bon nombre d’autres titres majeurs ont été repoussés à 2022.

Parmi les titres qui composent avec un lancement difficile, on note aussi Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition, pour lequel Rockstar s’est d’ailleurs excusé vendredi dernier.

Il n’y en aura pas de facile, comme on dit.

À VOIR AUSSI

s

s