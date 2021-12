The Last of Us: Nick Offerman, alias Ron Swanson, jouerait un rôle dans la série

Est-ce que Ron Swanson survivrait longtemps dans le monde de Last of Us? On ne le saura probablement jamais, mais on aura visiblement l’occasion de voir son interprète Nick Offerman jouer dans la série télé inspirée de la franchise de Naughty Dog.

• À lire aussi: The Last of Us HBO: Pedro Pascal fait coucou du plateau de tournage [VIDÉO]

• À lire aussi: The Last of Us: une première photo de la série HBO avec Pedro Pascal et Bella Ramsey

L’acteur derrière le célèbre personnage de Parks and Recreation serait ainsi de la distribution de l’adaptation télévisuelle, du moins selon Murray Bartlett, qui incarnera Frank, le partenaire du survivaliste Bill, dans la série de HBO.

En entrevue avec The Guardian dimanche, Bartlett a brièvement mentionné à quel point il avait aimé le scénario de la série... et apprécié son expérience de tournage avec Nick Offerman.

«Les textes que [le cocréateur Craig Mazin] a écrits m’ont époustouflé. C’est une série épique, mais aussi merveilleusement humaine et intime. Nous l’avons filmé à Calgary. Plusieurs de mes scènes étaient avec Nick Offerman. Lui donner la réplique était incroyable», a partagé l’acteur au quotidien britannique.

Le hic est toutefois que HBO n’avait pas encore révélé que Nick Offerman tiendrait un rôle dans The Last of Us. Bartlett aurait donc en quelque sorte vendu la mèche!

Ce faisant, on ne sait rien pour le moment du personnage qu’Offerman interprétera dans la série ou à quel point celui-ci sera important dans le récit.

Rappelons que Pedro Pascal incarnera Joel dans la série, supervisée par Craig Mazin et Neil Druckmann, alors que Bella Ramsey jouera le rôle d’Ellie. Les deux acteurs seront rejoints par Gabriel Luna (Tommy), Merle Dandridge (Marlene), Nico Parker (Sarah), Jeffrey Pierce (Perry), Con O’Neill (Bill), Murray Bartlett (Frank), Anna Torv (Tess) et Brad Leland (M. Adler).

Pour le moment, bien que le tournage ait débuté, aucune date de sortie n’a encore été révélée.

s

s