Atmosfear officiellement de retour pour une édition 30e anniversaire

Ça y est, la campagne Kickstarter visant à financer une édition 30e anniversaire d’Atmosfear est désormais terminée et, vous l’aurez deviné, celle-ci s’est avérée un vif succès.

À sa clôture lundi soir, un mois après son lancement, l’exercice de sociofinancement a permis d’amasser une somme de 492 581 dollars australiens, soit plus de cinq fois la cible de 90 000 dollars. Près de 3900 contributeurs ont ainsi soutenu le projet.

Pour celles et ceux qui ne s’en souviennent pas, ou ne sont tout simplement pas nés dans les années 80 ou 90, Atmosfear était un hybride entre un jeu de société et un jeu vidéo, qui combinait un plateau de jeu avec une vidéocassette, où le vilain Seigneur des clefs animait la partie.

Évidemment, ce n’est pas le genre d’expérience qui a diablement bien vieilli, mais, grâce au pouvoir de la nostalgie et des beaux souvenirs entre amis, Atmosfear a acquis avec les années un certain statut de jeu culte.

Le jeu de table avait notamment déjà eu droit en 2019 à une refonte en profondeur, avec des éléments interactifs à l’aide d’une application mobile, mais, pour son 30e anniversaire en 2021, Atmosfear s’est offert une autre édition spéciale pour célébrer l’événement.

Mise en prévente en novembre sur Kickstarter, celle-ci paie hommage à la version originale, mais avec de nouvelles pièces, des cartes supplémentaires et l’expansion du Baron Samedi.

Aussi, Atmosfear laissera de côté la VHS une fois de plus en faveur de vidéos (en anglais seulement, malheureusement), qui seront accessibles sur le Web. Cette nouvelle édition doit être livrée dans un an, en décembre 2022.Comme la campagne Kickstarter est terminée, il n’est plus possible d’y contribuer et de réserver un exemplaire de cette façon.

Le site Web d’Atmosfear indique toutefois que l’on peut envoyer un courriel pour faire une «contribution tardive». Ça vaut peut-être le coup d’essayer si vous êtes un fan fini du jeu et que vous n’aviez pas encore eu vent de la campagne Kickstarter.

