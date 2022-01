Un globe terrestre signé LEGO prévu en février [VIDÉO]

LEGO a annoncé ce matin une nouveauté à sa collection grandissante venant de l’initiative LEGO Ideas: un globe terrestre comprenant presque 2600 pièces et promettant des heures de plaisir à ceux qui l’achèteront.

L'ensemble de la construction empile jusqu'à 2585 pièces, ce qui comprend des briques traditionnelles qui créent la sphère et des éléments Technic pour l’intérieur, ce qui en fait l'un des plus grands ensembles créés par des fans à ce jour. Une fois assemblé, le globe mesure 40 cm de haut et 20 cm de large, et il est mobile comme un globe authentique. De plus, on y retrouve des éléments luminescents qui feront de cette pièce un élément décoratif unique en son genre.

LEGO a d’ailleurs dévoilé ce nouvel ensemble avec une vidéo magnifiquement conçue qui mérite votre attention.

L’ensemble LEGO #21332 est destiné à un public adulte et sa sortie est prévue le 1er février 2022.

Courtoisie LEGO