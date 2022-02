Bonne nouvelle, tout le monde: Futurama revient!

Presque 9 ans après la fin de la série, Futurama renaîtra de ses cendres grâce à Hulu.

Hulu suit les pas de Comedy Central et commande 20 nouveaux épisodes de la série iconique de Matt Groening et David X. Cohen. La nouvelle série devrait paraître sur la plateforme de diffusion quelque part en 2023.

Selon The Hollywood Reporter, les membres de la distribution originale devraient tous reprendre leur rôle respectif. On devrait donc retrouver Billy West (Fry), Katey Sagal (Leela), Tress MacNeille (Mom), Maurice LaMarche (Kif), Lauren Tom (Amy), Phil LaMarr (Hermes), et David Herman (Scruffy). Quant à John DiMaggio, qui double Bender, il serait toujours en pourparlers pour savoir s’il reviendra.

Futurama returns! New episodes coming to Hulu. pic.twitter.com/xQFAW79VdH — Hulu (@hulu) February 9, 2022

« Cette série emblématique a contribué à ouvrir la voie au succès de l'animation pour adultes depuis son lancement initial, et nous attendons avec impatience que Matt & David continuent d'ouvrir la voie et d'établir davantage Hulu comme la première destination pour les fans du genre », s’est confié Craig Erwich, président des originaux de Hulu, à Variety.

La plateforme met énormément l’accent pour se définir comme l'endroit où aller pour voir de l’animation destinée à un public adulte. En gardant ce détail en tête, le nouveau Futurama pourrait donc se permettre un peu plus de liberté créative, chose qui risque d’être bien accueillie par les fans.

On espère que les histoires restées en suspens lors de la finale en 2009 auront droit aux conclusions qu’elles méritent. Il faudra toutefois patienter jusqu’à l’année prochaine pour le découvrir.

