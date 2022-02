No Man’s Sky: une tonne de nouveautés avec la mise à jour Sentinal

À peine quelques jours après l’annonce de son portage sur Nintendo Switch, No Man’s Sky déploie la nouvelle mise à jour Sentinal, disponible dès maintenant, qui amène une tonne de nouveautés... et de nouveaux robots!

• À lire aussi: Cyberpunk 2077: les versions PS5 et Xbox Series X/S disponibles dès maintenant

• À lire aussi: Xbox Game Pass: Madden NFL 22 et Total War: Warhammer III bientôt sur le service

Le contenu ajouté avec Sentinal se concentre principalement à affiner le système de combat en ajoutant de nouvelles armes, telles que des canons à neutron, des grenades paralysantes et plus encore, de même que de nouveaux systèmes d’armures.

De plus, la nouvelle mise à jour amène de quoi de complètement différent! Bien que les robots étaient déjà présents dans No Man’s Sky, de nouveaux types de sentinelles ont été ajoutés.

On retrouve maintenant des drones, de combat ou de réparation, par exemple, ainsi que des pièces pour votre nouvel exomech. Enfin, un Hardframe Battle Mech a été ajouté. Il s’agit d’un grand mécha équipé d’un jetpack et d’une multitude d’armes à choisir, qu’on ne retrouve qu’autour des bâtiments à haute sécurité.

Optimisé pour le Steam Deck

Dans la très longue liste de notes pour cette mise à jour, on y apprend que le jeu d’exploration a été optimisé et sera prêt pour le lancement du Steam Deck de Valve, notamment avec des améliorations comme la prise en charge de l’écran tactile.

L’imagination débordante des développeurs chez Hello Games ne cesse de nous impressionner et nous donne hâte de voir la prochaine cargaison de nouveau contenu. D'ici là, la mise à jour Sentinal de No Man's Sky est téléchargeable pour les joueurs sur PC, PlayStation, Xbox, Xbox Game Pass et VR.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s