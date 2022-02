La voix originale du Batman de Robert Pattinson était «absolument atroce», selon l'acteur

En entrevue avec Jimmy Kimmel mercredi, Robert Pattinson a confié avoir eu un peu de misère à trouver la bonne intonation vocale pour son Batman.

Souhaitant faire quelque chose de «radicalement différent», l’acteur britannique a expliqué son processus artistique. «Tout le monde fait ce genre de truc bourru et graveleux», a-t-il expliqué à Kimmel.

Ne voulant pas faire comme les autres, il a expliqué qu’il avait préféré «faire l’opposé». «​​Je vais vraiment chuchoter. Et j'ai essayé de le faire pendant les deux premières semaines, et ça avait l'air absolument atroce, et ils m'ont dit d'arrêter de le faire», a-t-il raconté en ricanant.

Il a d’ailleurs révélé que l’un des employés, qui l’aidait à enfiler le costume, lui avait avoué que Christian Bale avait commis la même erreur en essayant de trouver sa voix, chose qui l’a vraisemblablement rassuré.

Pattinson a toutefois assuré qu’éventuellement, il avait réussi à trouver sa voix de Batman, s’aventurant dans un style un peu plus traditionnel. «En mettant le costume, on se met à parler d’une certaine façon», a-t-il confié à Kimmel. «Tu peux sentir quand ça fonctionne.»

L’acteur de 35 ans a ainsi avoué qu’une fois dans l’armure de Batman, «ça a juste commencé à sortir assez organiquement». «J'essayais de penser, il ne met pas de voix: il met le costume, et la voix commence juste à se produire pour lui», en parlant de Bruce Wayne qui enfile le costume du justicier masqué.

On pourra voir Robert Pattinson dans The Batman le 4 mars prochain en salle. Il partagera le grand écran avec Zoë Kravitz, Andy Serkis, Jeffrey Wright, Colin Farrell et Paul Dano.

