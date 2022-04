Assassin’s Creed Origins prochainement sur la Xbox Game Pass, 7 Days to Die et Bugsnax arrivent en avril

De semaine en semaine, les nouveautés n’en finissent plus d’arriver sur la Xbox Game Pass... et c’est tant mieux pour les membres du service de jeux sur demande de Microsoft.

Dès ce mardi, les abonnés pourront se mettre sous la dent le très unique Turnip Boy Commits Tax Evasion, qui offrira la chance (!) d’incarner un navet antisystème. Celui-ci devra résoudre des puzzles et explorer des donjons afin de remettre la main sur sa demeure, saisie en raison de taxes impayées.

La semaine prochaine, la Game Pass accueillera notamment le jeu d’horreur et de survie 7 Days to Die, qui vous enverra combattre des zombies dans un monde ouvert, et Bugsnax, un très unique titre d’aventure paru en 2020 sur PlayStation et PC.

Le prochain gros ajout au service de Microsoft n’arrivera toutefois pas en avril, alors qu’on a également appris ce mardi que le très bon Assassin’s Creed Origins débarquerait sur la plateforme quelque part «dans les deux prochains mois». Pour le moment, aucune date de lancement sur la Game Pass n’a néanmoins été partagée.

D’ici là, voici l’ensemble des titres qui s’ajouteront à la collection de la Xbox Game Pass d’ici la fin avril:

Dès maintenant

Turnip Boy Commits Tax Evasion (cloud, console et PC)

F1 2021 (cloud) – pour les membres EA Play et Xbox Game Pass Ultimate

Need for Speed Hot Pursuit Remastered (cloud) – pour les membres EA Play et Xbox Game Pass Ultimate

26 avril

7 Days to Die (cloud, console et PC)

Research and Destroy (console et PC)

28 avril

Bugsnax (cloud, console et PC)

Unsouled (console et PC)

Jeux qui quitteront la Xbox Game Pass à la fin avril

Cricket 19 (cloud, console et PC)

Outlast 2 (cloud, console et PC)

Secret Neighbor (cloud, console et PC)

Streets of Rage 4 (cloud, console et PC)

