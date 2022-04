TMNT Shredder’s Revenge: voyez 11 minutes de gameplay du jeu québécois

Ce mercredi, Tribute Games et Dotemu ont donné des nouvelles à propos de leur très attendu prochain jeu, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, qui risquent de faire extrêmement plaisir aux enfants (nous!) qui ont grandi avec les tortues adolescentes.

• À lire aussi: Après le cinéma, la chanson et la littérature, le jeu vidéo québécois? Ce développeur veut lancer le mouvement

• À lire aussi: 17 jeux québécois indépendants que vous devez absolument essayer

Selon ce que rapporte IGN, les acteurs qui ont prêté leurs voix à la série animée de 1987 reviendront dans leurs rôles pour le jeu conçu par le studio québécois. On pourra donc entendre les voix de Cam Clarke, de Townsend Coleman, de Barry Gordon et de Rob Paulsen dans la peau de Leonardo, de Michelangelo, de Donatello et de Raphael, respectivement.

Par la même occasion, Tribute Games et Dotemu ont tenu à dévoiler que la suite spirituelle du beat’em up coop d’arcade de Konami devrait sortir pas plus tard que cet été sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC et Nintendo Switch. En parallèle, IGN a diffusé 11 minutes de gameplay du jeu, et c'est un délice!

Si tout ça ne vous donne pas envie d’apprendre les arts martiaux et de manger de la pizza au fromage dégoulinante, on ne sait tout simplement pas quoi vous dire!

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s