Fast and Furious: Vin Diesel s'est battu pour que Jordana Brewster revienne dans Fast X

Vin Diesel a révélé que le personnage de Jordana Brewster avait été exclu du scénario de Fast X.

Le comédien, qui incarne le protagoniste de la franchise, Dominic Toretto, a dévoilé sur Instagram que le tournage de Fast X avait commencé, avant de partager une vieille photo de lui, Jordana Brewster, qui joue sa soeur Mia, et Paul Walker, tragiquement décédé, qui joue Brian, le petit ami de Mia.

«Quand le scénario de F10 m'est parvenu, Mia Toretto était exclue. Quelqu'un à qui j'attribuais l'amitié profonde qui lie Dom et Brian. J'étais si déçu, je ne voyais pas comment continuer. Après tout, je ne voulais pas faire un autre Fast si Brian ne revenait pas dans le 4. Je n'ai pas besoin de vous rappeler de toutes les pétitions que vous avez envoyées au studio pour que Letty revienne à la fin du 5», écrit-il.

C'est une de ses filles qui a dit à Justin Lin, le réalisateur, que Mia devait revenir dans Fast X.

«Vous ne saurez jamais qui a corrigé cela. Ma fille, l'Ange Alpha, a dit sans ambages au réalisateur: "pas de Mia, pas de Fast 10"», a-t-il partagé.

Selon lui, chaque Fast doit «honorer [son] frère» Paul Walker, décédé en 2013. «Je ne me reposerai pas tant que je l'ai rendu fier, ainsi que vous, et l'univers», conclut-il.

Universal Studios a confirmé à The Wrap que Jordana Brester reviendra pour Fast X, aux côtés de Tyrese Gibson, Michelle Rodriguez, Ludacris, Nathalie Emmanuel, et Sung Kang, ainsi que de Charlize Theron et des nouveaux venus Jason Momoa, Daniela Melchior et Brie Larson.

Le film devrait sortir en mai 2023.

