Elden Ring: un mystérieux mur empoisonne les joueurs [VIDÉO]

Zullie the Witch, le joueur qui avait trouvé un fameux mur «à 50 coups» dans Elden Ring, a à nouveau découvert un autre mur de roches qui, ce coup-ci, inflige un statut d’empoisonnement lorsqu’on s’en approche.

• À lire aussi: Voici de quoi aurait l’air Elden Ring s’il était sorti sur Game Boy [VIDÉO]

• À lire aussi: Elden Ring: les mystérieux murs secrets «à 50 coups» n’étaient finalement qu'un bogue du jeu

Selon la vidéo du joueur, reconnu pour sa détermination à déterrer les moindres petites choses terrées dans l’ombre du jeu, une section spécifique de paroi rocheuse, située sous le temple d’Eiglay du Volcano Mano, est capable d’infliger un effet d’empoisonnement.

En fonçant dans le mur, c'est presque comme si notre personnage marchait dans la vase toxique, trouvée ailleurs dans le jeu, avec des effets sonores semblables. Le poison se colle même à vous si vous roulez, ce qui fait que le niveau d'empoisonnement continue brièvement de monter même si vous sortez de la zone de danger.

Zullie explique que le mur toxique est lié à quelque chose connu sous le nom de «hit material», un code qui indique au jeu comment la surface doit interagir avec le joueur: quel type de bruit de pas le jeu doit faire jouer lorsque le personnage se déplace sur différents terrains et si l'environnement doit infliger une sorte de dommage ou d'effet de statut.

C’est intéressant de voir comment les développeurs font pour arriver à un certain résultat et quel type de trucs ils utilisent pour améliorer l’immersion pour les joueurs. On continuera certainement à en découvrir plus sur Elden Ring, compte tenu de la grosseur du jeu.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s