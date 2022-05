Hogwarts Legacy: les environnements du jeu dévoilés dans une (très) longue vidéo ASMR

Le prochain jeu d'Harry Potter, Hogwarts Legacy, a trouvé une façon bien intéressante de dévoiler encore un peu plus les environnements dans lesquels les joueurs seront transportés... avec une relaxante vidéo ASMR de 20 minutes!

Le long aperçu, partagé sans tambour ni trompette sur YouTube mercredi, présente différents décors du titre développé par Avalanche Software qui est censé paraître plus tard cette année.

Arrosés par une douce pluie nocturne, on peut notamment voir de plus près, et sous différents angles, la cour de Poudlard, de même que les rues désertes de Pré-au-Lard (Hogsmeade). Des rues qui font étrangement penser à celles du Petit Champlain, à Québec, par un soir pluvieux d’été...

En raison de son angle ASMR, la vidéo est évidemment assez minimaliste, avec une caméra qui se déplace très lentement et le bruit de la pluie qui prend toute la place. Cela dit, outre ses propriétés assez relaxantes, l’extrait d’une vingtaine de minutes donne vraiment le temps de constater le degré de détail agréablement très poussé d’Hogwarts Legacy.

Rappelons que le titre édité par Warner Bros. Interactive Entertainment avait déjà eu droit à un long aperçu à la mi-mars, après plusieurs mois de silence. On y avait découvert en partie l’histoire du jeu, mais tout particulièrement le gameplay et l’expérience plus large qu’il compte offrir.

À moins d’un toujours possible retard, Hogwarts Legacy doit paraître au temps des Fêtes 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch et PC.

