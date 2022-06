Voici les jeux gratuits PlayStation Plus pour PS4 et PS5 [JUIN 2022]

Fidèle à son habitude, Sony revient en juin avec trois titres gratuits qui seront offerts à ses membres PlayStation Plus.

On retrouve ce mois-ci, l’excellent God of War, qui a été primé à plusieurs reprises et a même reçu le prix «Jeu de l’année» aux Game Awards 2018. Les membres PS Plus pourront aussi savourer un jeu de combat mettant en vedette les personnages de Nickelodeon, ainsi qu'un jeu d’équipe 4 contre 4 tiré de la franchise Naruto.

Voici plus en détail les jeux qui seront accessibles gratuitement aux membres PS Plus à partir du 7 juin 2022:

God of War (PS4)

Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4)

Nickelodeon All-Star Brawl (PS4 et PS5)

Notons que, jusqu'au 6 juin, il est toujours possible de se procurer la sélection de mai.

