PlayStation: le prix et la date de sortie du PS VR2 enfin dévoilés

Mercredi matin, PlayStation a dévoilé que la PlayStation VR 2 arrivera le 22 février prochain et qu'il faudra débourser 749,99 $ pour mettre la main sur l’ensemble de base au Canada.

• À lire aussi: PlayStation: les jeux PS VR ne seront pas compatibles avec PS VR2

• À lire aussi: PlayStation VR2: Sony offre un premier aperçu de l'expérience utilisateur

L’ensemble de base comprend le casque de réalité virtuelle, deux manettes PS VR2 Sense et des écouteurs stéréo.

Courtoisie PlayStation

Le géant japonais a également annoncé un ensemble spécial Horizon Call of the Mountain. En plus du même contenu que l’ensemble de base, ce dernier comprend également une copie numérique du jeu VR de la franchise Horizon. Celui-ci sera vendu à 819,99 $, soit 50$ de plus que l'ensemble de base.

Courtoisie PlayStation

Voici les spécifications techniques du PS VR2

Technologie d’affichage​: OLED

OLED Résolution d’écran​: 2000 x 2040 par œil

2000 x 2040 par œil Taux de rafraîchissement de l’écran​: 90 Hz, 120 Hz

90 Hz, 120 Hz Écart des lentilles​: ajustable

ajustable Champ de vision​: Environ 110 degrés

Environ 110 degrés Capteurs​

Capteur de mouvements: système de détection de mouvements Sixaxis (gyroscope trois axes, accéléromètre trois axes)​

système de détection de mouvements Sixaxis (gyroscope trois axes, accéléromètre trois axes)​

Accessoire de détection: capteur de proximité infrarouge

capteur de proximité infrarouge Caméras ​

​ 4 caméras pour le suivi du casque et de la manette​



Caméra infrarouge pour le suivi du mouvement des yeux œil par œil

Retour​ Vibration intégrée au casque

Communication avec la PS5 USB Type-C

Audio ​

​ Entrée : microphone intégré​

: microphone intégré​

Sortie: sortie écouteurs stéréo

PlayStation a également dévoilé une station de recharge de la manette PS VR2 Sense, qui sera offerte à 64,99 $.

Courtoisie PlayStation

Selon PlayStation, les précommandes du PS VR2 chez les détaillants participants débuteront le 15 novembre.

Onze nouveaux titres pour le PS VR 2

En parallèle à l’annonce du système de réalité virtuelle, PlayStation a également dévoilé onze nouveaux jeux qui sortiront exclusivement pour le PS VR2:

The Dark Pictures: Switchback VR

Crossfire: Sierra Squad

The Light Brigade

Cities VR – Enhanced Edition

Cosmonious High

Hello Neighbor: Search and Rescue

Jurassic World Aftermath Collection

Pistol Whip VR

Zenith: The Last City

After The Fall

Tentacular

En tout, PlayStation prévoit offrir 20 titres à la sortie du PS VR2. D’autres annonces de jeux sont à venir. Ce sera donc un rendez-vous le 22 février 2023.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s