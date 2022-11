James Cameron explique pourquoi Avatar 3 pourrait être le dernier de la saga

En entrevue avec Total Film, James Cameron a donné un aperçu de la position des producteurs sur la saga. L’avenir de série de films Avatar qui doit initialement inclure cinq films, dont l'original Avatar et la suite à venir, Avatar: The Way of Water, repose sur le succès de ce dernier.

Le réalisateur a révélé qu'il n'était pas certain que les quatrième et cinquième Avatar voient le jour. « Le marché pourrait nous dire que tout sera terminé dans trois mois, ou que la saga sera à moitié terminée, ce qui voudrait dire: "OK, terminons l'histoire dans le film #3, et ne continuons pas sans fin", si ce n'est tout simplement pas rentable », a-t-il révélé.

Bien qu'il ait laissé entendre que tout pourrait être terminé « dans trois mois », c'est-à-dire avant la sortie d'Avatar 3, le tournage de ce troisième film a déjà été bouclé en décembre 2020. Expliquant l'avenir incertain d'Avatar 4 et 5, il a évoqué une culture cinématographique qui a changé.

«Nous sommes dans un monde différent que nous ne l'étions quand j'ai écrit cette histoire», a-t-il expliqué. «Ce sont les deux uppercuts consécutifs, la pandémie et le streaming. Ou, à l'inverse, on rappellera peut-être aux gens ce que veut dire aller au cinéma. »

Il a ajouté: «Ce film pose définitivement ce problème. La question, c'est: combien de personnes s'y intéressent encore maintenant ?» C’est ce qu’on saura le 16 décembre prochain, lorsque le film sortira en salle.

