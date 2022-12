Hogwarts Legacy: Warner Bros. Games présente un aperçu de la musique grandiose du jeu

Warner Bros. Games nous prouve certainement l'importance de la musique dans son prochain jeu avec une nouvelle vidéo de Hogwarts Legacy.

• À lire aussi: Hogwarts Legacy: voici un tour des quatres salles communes de Poudlard [VIDÉOS]

• À lire aussi: Voici où précommander Hogwarts Legacy

Les joueurs qui feront l'expérience de la vie étudiante à l'école de sorcellerie de Poudlard seront accompagnés par une trame sonore orchestrale plus grandiose que jamais. Dans la nouvelle vidéo intitulée «Overture to the Unwritten», Warner Bros. Games présente des musiciens de studio locaux de l'Utah, l'État où est originaire le studio Avalanche Software. On retrouve des membres de la chorale et de l'orchestre de l'Université de l'Utah, BYU, de l'Orchestre symphonique de Salt Lake et d’autres artistes renommés.

«Overture to the Unwritten» présente la composition originale des compositeurs Chuck E. Myers «Sea», J. Scott Rakozy et Peter Murray, et interprétée par un orchestre de 54 musiciens, dirigé par Nathan Hofheins.

Avec la musique en avant-plan, la vidéo est également entrecoupée de quelques aperçus du jeu lui-même, montrant les environnements et des personnages en action.

Le lancement de Hogwarts Legacy se fera le 10 février 2023 sur PlayStation 5, PlayStation4, Xbox Series X/S, Xbox One et PC. La date de sortie sur Nintendo Switch sera bientôt dévoilée.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s