Spider-Man Noir: une série «live action» en développement chez Amazon

Amazon Studios et Sony Pictures Television s’associent pour développer une série live action de Spider-Man Noir et qui sera écrite par Oren Uziel, le scénariste qui a travaillé sur The Lost City et Mortal Kombat en 2021.

La nouvelle a été confirmée par The Hollywood Reporter ce jeudi. La série sera produite, entre autres, par le fameux duo Lord Miller (Phil Lord et Chris Miller) qui a écrit et produit Spider-Man: Into the Spider-Verse. Oren Uziel et Amy Pascal (Spider-Man: No Way Home, Venom: Let There Be Carnage) prendront également place dans les sièges de la production exécutive.

Spider-Man Noir est l'une des créations Marvel les plus récentes, introduite pour la première fois dans une minisérie de bandes dessinées en 2009.

L'univers Noir est un univers alternatif qui réinvente certains des personnages de Marvel dans un décor typique du genre des années 1930. Le personnage de Spider-Man Noir est toujours Peter Parker, mais a une personnalité plus sombre et agit plus comme un «vigilante».

Aucune fenêtre de sortie n’a encore été dévoilée par Amazon ou Sony.

