Antonio Banderas rejoint Tom Holland à l'affiche d'Uncharted

Le comédien Antonio Banderas, récemment nommé pour la première fois aux Oscars dans la catégorie meilleur acteur, s'est ajouté à la distribution d’Uncharted, l'adaptation par Sony du célèbre jeu vidéo, comprenant déjà Tom Holland (les derniers Spider-Man) et Mark Wahlberg.

Outre ce trio de vedettes masculines, il faut ajouter les renforts de Sophia Ali (Grey's Anatomy) et Tati Gabrielle (Les 100, Les Nouvelles Aventures de Sabrina) d'après les informations du siteVariety.

La réalisation du film a été confiée à Ruben Fleischer (Venom), choix numéro un pour Sony ces derniers mois. Cette adaptation du jeu vidéo culte est dans les tuyaux depuis longtemps et suivra Nathan Drake, un chasseur de trésor, dont le périple à travers le monde doit révéler plusieurs mystères historiques.

Les futurs rôles campés par Antonio Banderas, Tati Gabrielle et Sophia Ali n'ont pas été révélés. Le scénario du film est l'oeuvre de Art Marcum et Matt Holloway et le film doit sortir sur les écrans dans un an, le 5 mars 2021.

C'est dans le dernier film de Pedro Almodovar, Douleur et Gloire, que Antonio Banderas s'est récemment distingué; un long-métrage dans lequel le comédien andalou incarne le double du cinéaste.

À regarder