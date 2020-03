The Last of Us: on en sait un peu plus sur l’échéancier de la télésérie

Le projet a beau avoir été annoncé la semaine dernière, la télésérie inspirée de The Last of Us ne sera pas en production tout de suite. Il faudra plutôt attendre que The Last of Us Part II arrive en magasin pour que le chantier soit enfin lancé!

La raison est simple: ce n’est qu’à ce moment que Neil Druckmann, directeur créatif de la franchise chez Naughty Dog, sera libéré de ses tâches et pourra se concentrer sur la coscénarisation de la série de HBO basée sur les jeux d’aventure.

C’est d’ailleurs son futur collègue, le producteur et scénariste Craig Mazin, réalisateur, entre autres, de l’excellente série Chernobyl, qui a apporté ces précisions lors d’un épisode de son podcast Scriptnotes.

«On ne peut pas commencer tout de suite, parce qu’ils terminent encore le deuxième jeu, mais très bientôt [...] On en parle depuis des mois et on arrive avec de petits plans et des trucs. Mais on va plonger sérieusement très bientôt, dès qu’ils auront terminé leur travail sur la suite. Donc, il y aura, je l’espère, plus de nouvelles excitantes à venir de ce côté, parce qu’on est tous très motivés à voir ça à la télé», a souligné Mazin dans un extrait rapporté par IGN.

À la télé plutôt qu'au cinéma

Ce dernier a indiqué par la même occasion que c’était lui qui avait convaincu Druckmann et Sony que The Last of Us devrait être adapté pour la télévision et non pour le cinéma.

«Ça devait être un film pendant un bon moment. Neil [Druckmann] travaillait sur le projet sous la forme d’un long-métrage pour une des divisions de Sony et mon sentiment était qu’on ne pouvait pas faire de film avec ça. Ça devait être une série, ça avait besoin de temps», a-t-il expliqué.

Mazin a précisé que l’œuvre raconte l’histoire du «développement d’une relation à travers une longue aventure» et que, en ce sens, «ça doit être une série télévisée».

«Heureusement, Neil [Druckmann] était d’accord et HBO était enchantée. Donc, voilà où on en est», a-t-il dit.

Reste maintenant à voir à quoi ressemblera la distribution de la série. En tout cas, de notre côté, on a déjà quelques petites suggestions!