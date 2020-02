The Last of Us Part II: Naughty Dog entame «la dernière phase de production» et offre un thème PS4 pour célébrer

Dans un billet de blogue qui rassurera peut-être quelques fans qui s’inquiétaient devant le silence radio de Naughty Dog, le studio a annoncé ce mardi que le très attendu The Last of Us Part II était entré dans sa «dernière phase de production».

«Nous sommes ravis de vous dire que nous sommes entrés dans la dernière phase de production et que nous appliquons les touches finales sur The Last of Us Part II [...] Nous savons que vous avez été tellement patients au cours des dernières années, c’est donc excitant de voir notre jeu prendre sa forme finale et de savoir qu’il sera bientôt entre vos mains», a mentionné le directeur des communications de l’entreprise, Arne Meyer.

Naughty Dog a aussi profité de l’occasion pour dévoiler une nouvelle figurine, de jolis croquis, de même qu’un thème dynamique pour la PS4 inspiré de ceux-ci, qui peut d’ailleurs être téléchargé dès maintenant sur le PlayStation Store.

Image Naughty Dog

Image Naughty Dog

De jour, celui-ci présente Ellie seule dans les bois, une guitare en main, tandis que la nuit venue, le fond d’écran montre plutôt l'héroïne armée d’une machette, se cachant d’un groupe d’ennemis.

Pour obtenir le thème, il suffit d’entrer le code 4FMP-BBNM-J5L3 dans la section appropriée du PS Store. (Pour nos lecteurs européens, la clé est plutôt celle-ci: 9DEK-PKNG-N445.)

La «Ellie Edition» de retour en stock

Par ailleurs, pour celles et ceux qui voudraient se gâter avec une très intense édition spéciale de Last of Us Part II, Naughty Dog a fait savoir que la «Ellie Edition» du jeu serait de retour en stock et disponible en précommande dès le 13 février, au coût de 299,99 $ canadiens.

Image Naughty Dog

Pour cette rondelette somme, les inconditionnels de la franchise pourront notamment mettre la main, en plus du titre, sur une figurine, un sac à dos, une lithographie, un livre de collection, un bracelet, des écussons et la trame sonore en vinyle.

Ouf!

Peu importe la version choisie, The Last of Us Part II paraîtra le 29 mai prochain sur PlayStation 4. On a hâte!

