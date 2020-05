The Last of Us Part II: Sony connaîtrait les responsables de l’énorme fuite de contenu

The Last of Us Part II ne l’a pas eu facile depuis quelques semaines.

• À lire aussi: The Last of Us Part II et Ghost of Tsushima sortiront cet été, de nouvelles dates de sortie sont annoncées

• À lire aussi: The Last of Us Part II: des extraits du jeu circulent sur le web après une fuite

• À lire aussi: The Last of Us Part II: faites de l'espace, car le jeu pèsera 100 Go sur votre PS4

Après un énième report au début d’avril, le prochain titre de Naughty Dog a été victime d’une grande fuite de contenu révélant sur le web de grands pans de son histoire et bon nombre de divulgâcheurs.

Certains internautes ont avancé qu’un employé mécontent du studio était possiblement responsable de la fuite, mais il semblerait finalement que ce ne soit pas le cas, du moins selon Sony.

Contacté par Polygon, l’éditeur et fabricant de la PlayStation a dit connaître les coupables derrière la fuite. Coup de théâtre, il ne s’agirait pas d'un employé de Naughty Dog ou de Sony.

Cependant, le porte-parole de l’entreprise n’a pas voulu en dire plus, soulignant qu’une enquête était encore en cours de ce côté.

Quelques adeptes des théories du complot voudront peut-être présumer que Sony tente de camoufler la vérité... mais il s’avère qu’il n’existe pas non plus de preuve en ce sens.

Pour l’instant, il faudra donc s’en remettre à la version brève, mais officielle des faits.

Rappelons que The Last of Us Part II doit finalement paraître le 19 juin prochain sur la PS4.

Et puisque le contenu qui a été divulgué risque encore de se trouver dans certains coins un peu plus sombres d’internet, on vous conseille, comme toujours, de faire preuve de prudence.

Vous ne voudriez pas vous faire vendre la mèche quelques semaines seulement avant la sortie de la suite des aventures d’Ellie et Joel... et on vous comprend!

À regarder