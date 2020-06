Johan Renck de la série Chernobyl réalisera un épisode de Last of Us sur HBO

Craig Mazin ne sera pas le seul à avoir travaillé sur la série Chernobyl dans l'adaptation du jeu vidéo The Last of Us pour HBO. Un nouveau nom s'ajoute à la liste et réalisera le tout premier épisode de la série.

Johan Renck, qui a réalisé tous les épisodes de l'excellente série Chernobyl, a déclaré à Discussing Film qu'il réalisera au moins le premier épisode de l'adaptation du jeu The Last of Us pour HBO.

Il sera accompagné de Craig Mazin, le créateur de la série Chernobyl, qui pilote l'adaptation pour le petit écran. Le cerveau derrière le jeu The Last of Us, Neil Druckmann, sera également impliqué dans la création de la série.

Renck a également confié qu'il avait des rencontres hebdomadaires avec Mazin et Druckmann concernant la série. Le projet semble être dans les toutes premières phases de développement, alors on ne s'attend pas à voir la série cette année, notamment en raison de la situation mondiale actuelle.

Il est rassurant de voir Renck sur le projet; le réalisateur a déjà travaillé sur plusieurs séries populaires, dont Breaking Bad et The Walking Dead.

Tout ce que l'on sait sur la série The Last of Us de HBO pour le moment, c'est qu'elle explorera les événements du premier jeu. Il faudra voir si The Last of Us Part II, qui sort le 19 juin 2020, connaîtra autant de succès que son prédécesseur.

