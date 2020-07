Pokémon Go: les joueurs y ont dépensé encore plus d’argent en 2020 qu’à la même date l’an dernier

Le monde entier a beau être bouleversé par une pandémie et tout ce qui vient avec, le jeu mobile Pokémon Go a réussi à faire encore plus d’argent dans la première moitié de 2020 qu’à pareille date l’an dernier.

On aurait pu penser que le confinement allait nuire à une application qui invite ses utilisateurs à explorer le monde extérieur. Pourtant, c’est plutôt le contraire qui s'est passé, comme l’indiquent des données partagées par Sensor Tower ce lundi.

Dans les six premiers mois de 2020, les joueurs de Pokémon Go auraient ainsi dépensé environ 445,3 M$US, soit un peu plus de 46 M$ supplémentaires par rapport à la même période en 2019.

Toujours selon Sensor Tower, le jeu en réalité augmentée aurait désormais dépassé la barre des 3,6 G$US en argent dépensé par ses adeptes depuis sa parution en juillet 2016. C’est aux États-Unis qu’on investirait le plus dans Pokémon Go, suivi par le Japon et l’Allemagne.

Rappelons que plus tôt cette année, le développeur Niantic a adapté son populaire titre afin de permettre aux fans de jouer plus facilement de la maison. Cela explique peut-être en partie comment le jeu mobile a réussi à récolter encore plus d’argent qu’en 2019 lors des derniers mois.

Dans le même ordre d’idée, une version entièrement numérique de l’événement Pokémon Go Fest se tiendra sur le web les 25 et 26 juillet prochains. Pour y participer, il faudra toutefois débourser 20,99$ canadiens.

Une publicité pour le grand rendez-vous virtuel, réalisée par nul autre que le cinéaste Rian Johnson, a d’ailleurs été partagée aujourd’hui.

Le réalisateur de Star Wars: The Last Jedi et Knives Out serait supposément un grand amateur de Pokémon Go... On en apprend tous les jours!

