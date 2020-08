Call of Duty: voici les nouveautés de la saison 5 de Modern Warfare et Warzone

Une dizaine de mois après sa sortie, Call of Duty: Modern Warfare ne ralentit pas la cadence et continue de proposer régulièrement une tonne de nouveau contenu pour son mode multijoueur et son penchant «battle royale», Warzone. Ça ne change pas avec la cinquième saison du titre, qui sera en ligne dès ce mercredi!

• À lire aussi: Call of Duty: encore un énorme téléchargement pour la saison 5 de Modern Warfare et Warzone

• À lire aussi: Call of Duty Warzone: toutes les zones et secteurs de Verdansk [GUIDE]

• À lire aussi: Voici les jeux qui sortiront en août 2020 sur consoles et PC

Ce faisant, Activision a dévoilé mardi les détails de cette plus récente vague de contenu dans l’univers de Call of Duty et force est d’admettre que les habitués du FPS en auront beaucoup à se mettre sous la dent.

Image courtoisie Activision

D’abord, du côté de Warzone, plusieurs changements s’opéreront sur la grande carte de Verdansk. Comme dévoilé plus tôt dans une bande-annonce, le stade de la ville sera désormais ouvert aux joueurs, alors qu’on pourra parcourir ses différentes zones, de même que son stationnement sous-terrain.

Image courtoisie Activision

Image courtoisie Activision

Par ailleurs, l’intérieur de la station de train de Verdansk sera aussi maintenant accessible, tout comme ses plateformes d’embarquement.

Image courtoisie Activision

Dans le même ordre d’idées, les plus aventuriers pourront embarquer dans un train de marchandises qui fera le tour de la section sud-ouest de la carte.

Image courtoisie Activision

Toujours dans Warzone, un tout nouveau mode intitulé Mini Royale promet de rendre l’expérience encore plus frénétique et chaotique.

Celui-ci plongera un plus petit nombre de joueurs au sein d’un affrontement composé seulement des cinq premières et cinq dernières minutes d’une partie régulière. Attendez-vous donc à devoir constamment bouger et croiser bon nombre de soldats aussi affamés que vous!

En ce qui concerne la collection d’armes disponibles dans Warzone, notons que celle-ci a été revue et offrira environ 80 items différents d’une rareté variable.

Quatre nouvelles cartes pour Modern Warfare dès le lancement

Si votre cœur balance plus du côté de Call of Duty: Modern Warfare, sachez que vous ne serez pas non plus laissé pour contre avec la saison 5.

Image courtoisie Activision

Dès le lancement de celle-ci, quatre nouvelles cartes seront disponibles dans le volet multijoueur du titre.

Deux d’entre elles, Pretrov Oil Rig et Suldal Harbor, seront accessibles dans les différents modes en ligne, tandis que les deux autres, Livestock et Verdansk International Airport, seront respectivement réservées aux parties Gunfight et Ground War.

Image courtoisie Activision

Aussi, un mode de jeu revu fera son apparition cette semaine dans Modern Warfare. Il s’agit de Search and Destroy Double Down, qui reprendra le principe de la catégorie originale, mais en y opposant des équipes, deux fois plus grosses, de 12 joueurs.

Image courtoisie Activision

Un peu plus tard dans la saison, deux autres modes, Bare Bones et Ground War Reinforce, apparaîtront également dans le titre.

Image courtoisie Activision

Quant à celles et ceux qui se procureront l’abonnement Battle Pass, ils recevront avec l’arrivée de la saison 5 deux armes additionnelles, le SMG ISO et le fusil d’assaut AN-94, de même que le nouvel opérateur Lerch, de la Shadow Company. Ce dernier sera rejoint plus tard par deux autres personnages, Velikan et Morte.

Image courtoisie Activision

Rappelons que la saison 5 de Modern Warfare et Warzone sera disponible dans quelques heures, le mercredi 5 août.

Pour y avoir accès, il faudra cependant télécharger une importante mise à jour de plusieurs gigaoctets. Libérez donc votre connexion Internet pour la fin de la soirée!

À REGARDER