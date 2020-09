Christopher Nolan évitait de parler de Batman avec Robert Pattinson sur le tournage de Tenet

Christopher Nolan préférait ne pas discuter du film The Batman avec Robert Pattinson durant le tournage de Tenet.

Quand il a été annoncé que ce dernier enfilerait le costume du chevalier noir dans The Batman de Matt Reeves, le tournage de Tenet battait son plein et Pattinson a tout fait pour que Christopher Nolan ne soit pas au courant.

Quoiqu’il en soit, le réalisateur bien connu pour sa propre trilogie Batman n’a pas cherché à aborder le sujet avec l’acteur de 34 ans avant les derniers jours du tournage de son plus récent film.

«On a maintenu un silence respectueux à ce sujet jusqu’à la toute fin du tournage, a déclaré Christopher Nolan à CNA. On en a parlé rapidement et on a fait quelques blagues. On a eu une petite conversation sur les différents aspects de ce à quoi il allait être confronté.»

Récemment, Robert Pattinson a admis qu’il avait été forcé de mentir à Christopher Nolan lorsqu’il avait appris qu’il avait obtenu le rôle de Batman au détriment d’Aaron Taylor-Johnson, Armie Hammer et Nicholas Hoult.

«Je devais rester secret à propos de The Batman, avait-il expliqué au Irish Times. Alors j’ai dû mentir à Chris afin d’aller faire des essais. J’ai dit que j’avais une urgence familiale. Et dès que j’ai dit “C’est une urgence familiale”, il a dit, “Tu fais les auditions pour Batman, n’est-ce pas?”»

Premier blockbuster à arriver dans les salles malgré la pandémie, Tenet a d’ores et déjà remporté 53 millions de dollars au niveau mondial après une semaine d’exploitation et en sachant qu’il doit encore sortir aux États-Unis.

