Ubisoft Montréal vous invite à participer au Playtest et à tester ses jeux avant tout le monde

Lors du preshow de la présentation Ubisoft Forward d’hier, le studio de Montréal a annoncé le programme Playtest. Pour l’occasion, la compagnie s’est associée avec l’équipe d'e-sport Team Sailor Scouts pour une vidéo promotionnelle.

Dans le contexte actuel, il n’est pas très évident de faire venir des joueurs dans les studios pour tester les jeux sur lesquels les équipes de développeurs mettent tant d’énergie. C’était donc une mission, pour les équipes de recherche d’Ubisoft Montréal, de trouver une nouvelle solution pour permettre aux joueurs de donner leur avis sur les jeux, mais à distance.

Ils ont finalement trouvé une solution parfaite et invitent la communauté à participer à cette nouvelle aventure. Il suffit de vous inscrire sur le site des Playtest et peut-être aurez-vous la chance d’essayer les jeux d'Ubisoft en développement avant tout le monde, et ce, dans le confort de votre salon.

À REGARDER