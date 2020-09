Godfall: nouvelle bande-annonce et infos sur les éditions PS5 et PC

De nouveaux détails sur Godfall, un des titres de lancement de la PlayStation 5, ont été dévoilés. Bien que nous n’avons pas encore de date de sortie précise autre que les Fêtes 2020, des informations sur les différentes éditions du jeu ainsi qu’une nouvelle bande-annonce ont été partagées par Gearbox et le studio Counterplay Games.

La bande-annonce en 4K révèle de nouvelles images du style de combat à la troisième personne de Godfall.

De plus, des détails sur les différentes éditions ont finalement été dévoilés pour PS5 et Epic Games Store. Les trois variantes se détaillent à 79,99$ pour l’édition standard, 104,99$ pour l’édition de luxe et 119,99$ pour l’édition Godfall Ascended. Voici ce qu’elles comprennent:

Courtoisie Counterplay Games/Gearbox

Courtoisie Counterplay Games/Gearbox

Gearbox a aussi dévoilé des items bonus pour ceux qui précommanderont le jeu. Ce seront les mêmes pour PS5 et PC.

Les précommandes sont maintenant ouvertes sur l'Epic Game Store pendant que celles pour les futurs joueurs PS5 se font encore attendre. La sortie du jeu est prévue pour la fin de l'année.

