Call of Duty: des personnages connus de retour dans la saison 6 de Modern Warfare et Warzone

À une semaine de sa mise en ligne, la sixième saison de Call of Duty: Modern Warfare et Warzone commence à se dévoiler. Ce mardi, Activision a annoncé que des personnages connus de la franchise se joindraient ainsi bientôt en tant qu’opérateurs à ses populaires jeux.

Deux protagonistes de la mouture originale de Modern Warfare, Farah Karim et Nikolai, seront donc de la partie pour la saison 6 de Modern Warfare et Warzone, dont la parution est prévue pour le 29 septembre.

Une bande-annonce partagée ce mardi a levé le voile sur les nouveaux opérateurs, alors qu’on y voit les deux personnages prendre part à une mission se déroulant dans une station de métro abandonnée.

Pour le moment, on n’en sait toutefois pas beaucoup plus sur le contenu de la saison 6, à part l’arrivée de Farah Karim et Nikolai comme opérateurs.

Par ailleurs, cette nouvelle saison devrait aider un peu les inconditionnels de la série à patienter d’ici la sortie du prochain Call of Duty, Black Ops Cold War, le 13 novembre prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

