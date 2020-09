Call of Duty: Warzone offrira un nouveau mode de transport (très) rapide dans la saison 6

Un nouveau mode de transport fera son apparition dans Call of Duty: Warzone la semaine prochaine, en même temps que la saison 6, et vous permettra de parcourir plus rapidement que jamais les différentes zones de Verdansk.

• À lire aussi: Call of Duty: des personnages connus de retour dans la saison 6 de Modern Warfare et Warzone

• À lire aussi: Call of Duty Warzone: toutes les zones et secteurs de Verdansk [GUIDE]

S’agit-il d’une fusée? D'un jetpack? D'un dragon?

Non, c’est plutôt un service de métro qui sera mis en fonction le 29 septembre prochain dans Verdansk!

Image courtoisie Activision

La première bande-annonce de la sixième saison, qui dévoilait l’arrivée de Farah Karim et Nikolai comme opérateurs, le laissait d’ailleurs présager avec une scène d’action située dans une station souterraine. Cela dit, c’est désormais confirmé par Activision, qui en a expliqué le fonctionnement en détail dans un billet de blogue.

Comme le montre une carte partagée par la même occasion, le service desservira sept stations éparpillées aux quatre coins de la ville et il sera possible de voyager entre celles-ci dans les deux directions.

Image courtoisie Activision

Chaque station de métro sera similaire, pour faciliter l’orientation, et on pourra même voir à quel endroit les trains sont rendus dans leur parcours... et si l’attente en vaut le coup ou non. Une fois à bord, ce sera toutefois la façon la plus rapide de parcourir Verdansk.

Image courtoisie Activision

Il est à noter que le métro évitera automatiquement les stations à l’extérieur de la zone active de jeu. Aussi, il sera interdit de se battre à l’intérieur des wagons, alors que ceux-ci ne se mettront en route que lorsque toute fusillade aura cessé dans les environs. Voilà qui a du sens.

Image courtoisie Activision

Activision déconseille également, sans grande surprise, de marcher sur les rails du métro, car il se pourrait que votre imprudence mette fin abruptement à votre partie!

La saison 6 de Call of Duty: Warzone, ainsi que le tout nouveau service de métro, sera en ligne le 29 septembre prochain. Rappelons que le populaire battle royale est disponible gratuitement sur PS4, Xbox One et PC.

À REGARDER