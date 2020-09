The Division 2 sera gratuit ce weekend

Ubisoft a annoncé un accès gratuit à son populaire RPG de tir The Division 2. Du 24 au 27 septembre, profitez du jeu gratuitement sur PC, PS4 et Xbox One.

Si vous aimez les jeux de tir et jouer les justiciers dans des villes détruites par une pandémie virale mortelle, vous aimerez fort probablement The Division 2. Invitez 3 autres amis, et organisez un weekend de jeu dans les rues virtuelles de Washington D.C.

Si vous avez pu profiter des accès gratuits en octobre et février derniers, Ubisoft a promis que votre progression accomplie n’a pas été en vain. En effet, vous pourrez reprendre là où vous avez laissé l’histoire la dernière fois, et ainsi éviter de refaire l’introduction du jeu une deuxième fois.

Le weekend gratuit est accompagné d’un rabais de 85% sur un pack comprenant l'édition ultime du jeu, l’expansion Warlords of New York ainsi que quelques cadeaux très intéressants.

Courtoisie Ubisoft

Le weekend gratuit débutera le 24 septembre et se terminera le 27 septembre. Le jeu est disponible sur PC (via uPlay ou Epic Games Store), PS4 et Xbox One.