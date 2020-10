Call of Duty: Black Ops Cold War présente en détail son mode Zombies [VIDÉO]

Direction les années 80 pour le populaire volet Zombies de Call of Duty! Treyarch, le développeur de Black Ops Cold War, a dévoilé plus en profondeur ce mercredi la prochaine itération du célèbre mode de jeu.

L’équipe du studio californien a ainsi pris le temps de détailler dans une vidéo les nouveautés que proposera l’édition 2020 de Zombies, en plus de partager une première bande-annonce.

Intégré à Call of Duty: Black Ops Cold War, le nouveau mode mettra évidemment de l’avant un univers et des armes de l’époque de la guerre froide, mais présentera une histoire qui prendra encore racine dans les événements de la Seconde Guerre mondiale. On y explorera un bunker du nom de «Die Maschine» en tant que membre d’un groupe appuyé par la CIA... qui devra, en plus des morts-vivants, faire face aussi à une bande rivale commanditée par l’empire soviétique.

Par rapport au gameplay, l’ensemble risque d’être (très) familier pour les amateurs de la franchise, toutefois, quelques nouveautés sont quand même au rendez-vous.

Parmi celles-ci, on note l’usage désormais illimité de perks et la possibilité de demander un sauvetage en hélicoptère pour se tirer d’une situation sensible. Attention, par contre, cela aura aussi pour effet de décupler les zombies sur le terrain, il faudra donc utiliser cet atout avec précaution!

Call of Duty: Black Ops Cold War, et son mode Zombies, paraîtront le 13 novembre prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

