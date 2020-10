Keanu Reeves vous invite dans l'univers de Cyberpunk 2077 avec une nouvelle publicité [VIDÉO]

Dans un peu plus d'un mois, les gamers pourront enfin mettre la main sur le très attendu Cyberpunk 2077. La sortie du jeu est toujours prévue pour le 19 novembre.

Une toute nouvelle publicité télévisée pour le jeu a été dévoilée, hier soir, lors d'un match de la NBA, mettant en vedette (le vrai) Keanu Reeves et la chanson Bad Guy de Billie Eilish. Pour rappel, Keanu Reeves incarne le rôle de Johnny Silverhand dans le jeu.

Publicité Seize the Day avec Keanu Reeves

Cyberpunk 2077 devait sortir en avril 2020, mais sa sortie a été repoussée à deux reprises. Le 19 novembre, le jeu sortira sur Xbox One, PS4 et Windows et il faudra attendre à 2021 pour une version sur les consoles des prochaines générations.