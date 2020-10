Rétrocompatibilité: Sony dévoile une liste de 10 jeux qui ne seront pas compatibles avec la PS5

Sony l’a répété une fois de plus ce vendredi: plus de 99% des quelque 4000 jeux de la PS4 seront jouables sur la PS5 «dès le premier jour».

«Cela inclut des jeux qui ont marqué l’histoire de la génération PS4: des exclusivités PlayStation encensées par la critique comme The Last of Us Part II et Ghost of Tsushima, aux superproductions de nos partenaires tiers», peut-on lire dans un billet publié cet après-midi sur le blogue de PlayStation.

Le fabricant est toutefois allé plus loin ce coup-ci en partageant également une première liste de jeux PS4 qui ne seront pas compatibles avec la PS5. Et vous pouvez pousser un soupir de soulagement, puisqu’il n’y a pour le moment que 10 titres qui ne feront pas le saut vers la prochaine génération:

DWVR

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

TT Isle of Man - Ride on the Edge 2

Just Deal With It!

Shadow Complex Remastered

Robinson: The Journey

We Sing

Hitman Go: Definitive Edition

Shadwen

Joe's Diner

Reste à voir maintenant à quel point cette liste s’allongera au cours des prochains mois, alors que les joueurs testeront à leur tour bon nombre de jeux sur la nouvelle PlayStation.

Une mention «PS4 uniquement» apparaîtra également sur les pages PS Store des jeux non compatibles.

Des détails sur le transfert des sauvegardes PS4

Par ailleurs, Sony a profité de l’occasion, ce vendredi, pour détailler un peu plus différents aspects concrets de la rétrocompatibilité sur la PS5.

D’abord, on apprend que notre bibliothèque de jeux PS4 sera accessible directement depuis le menu de la PS5, alors qu’il suffira de télécharger les titres que l’on possède depuis le PS Store. Pour les disques, ce ne sera pas non plus très complexe; on n’aura qu’à les insérer dans la console et télécharger, au besoin, les mises à jour nécessaires.

En ce qui concerne les sauvegardes PS4 sur la PS5, Sony vient aussi clarifier le tout. Il sera possible de transférer celles-ci en utilisant le Wi-Fi, un disque dur externe ou une clé USB, ou encore en branchant un câble LAN entre deux consoles. Dans le même ordre d’idées, les jeux numériques et autres données pourront également être transférés d’une PlayStation à l’autre.

Quant aux membres PS Plus, ils pourront utiliser le stockage dans le nuage pour synchroniser leurs sauvegardes entre la PS4 et la PS5.

Cela dit, Sony réitère dans le billet de blogue que la «possibilité de transférer des sauvegardes de jeu entre une version PS4 et une version PS5 du même jeu est une décision propre au développeur» et qu’elle «variera titre par titre».

Des performances accrues pour certains jeux

On s’en doutait, mais Sony a précisé que certains titres PS4 bénéficieront d’améliorations sur la PS5, tandis qu’ils «verront leur vitesse de chargement augmentée» et «tireront également partie de la fonctionnalité de jeux boostés, offrant des taux de rafraîchissement améliorés ou plus stables».

De façon assez mystérieuse, on annonce aussi que les jeux PS4 «profiteront de certaines des nouvelles fonctionnalités d’expérience utilisateur de la PS5»... mais sans nous en dire plus. C’est intrigant!

Bref, voilà qui vient éclairer certaines zones sombres au sujet de la rétrocompatibilité sur PS5, mais on ne risque que d’avoir l’heure juste le 12 novembre prochain, lorsque la nouvelle PlayStation sera disponible au grand public.

