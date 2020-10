Natalie Portman révèle les détails de l'intrigue de Thor: Love and Thunder

Vous ne voudrez peut-être pas lire plus loin si vous aimez les surprises. Dans une récente entrevue, Natalie Portman a révélé certains détails de l'intrigue de son prochain film, Thor: Love and Thunder.

L'actrice oscarisée reprend le rôle de la Dre Jane Foster dans le quatrième volet de la saga Thor, qui verra également le retour de Chris Hemsworth et du réalisateur Taika Waititi.

L'année dernière, au Comic-Con de San Diego, on a annoncé le retour de Natalie Portman dans le Marvel Cinematic Universe. Il a même été suggéré que le film de superhéros s'inspirerait de l'histoire de Mighty Thor, de Jason Aaron, et Portman est entrée en scène en portant le marteau mystique de Thor, Mjolnir.

Dans la bande dessinée, lorsque le dieu du tonnerre asgardien se trouve indigne, Jane devient Mighty Lady Thor tout en luttant contre le cancer du sein et en suivant un traitement de chimiothérapie.

Interrogée sur ce que les fans pouvaient attendre de la prochaine superproduction Marvel, la comédienne de 39 ans aurait apparemment confirmé que Taïka Waititi adapterait fidèlement le Thor de Jason Aaron.

«Je ne peux pas vous en dire beaucoup. Je suis très enthousiaste. Je commence à m'entraîner, à me muscler. S'il peut y avoir toutes ces superhéroïnes féminines, plus elles sont nombreuses, mieux c'est. J'essaie de réfléchir; c'est basé sur le roman graphique Mighty Thor. Elle suit un traitement contre le cancer et est une superhéroïne à part entière», a expliqué Natalie Portman à Fatherly.

Thor: Love and Thunder, qui met également en scène Christian Bale et Tessa Thompson, devrait sortir en salle en février 2022.

