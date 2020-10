Benedict Cumberbatch va reprendre le rôle de Doctor Strange dans Spider-Man 3

Après Jamie Foxx et son personnage d’Electro, c’est au tour de Benedict Cumberbatch de reprendre son rôle de Doctor Strange pour Spider-Man 3.

L'acteur britannique jouera le personnage mystique dans la prochaine superproduction Marvel, qui verra également Tom Holland dans le rôle de Peter Parker et de son alter ego masqué, selon The Hollywood Reporter.

Doctor Strange aura un rôle de mentor auprès du jeune et impressionnable héros, et la rumeur veut qu'il introduise le sympathique Spider-Man du quartier dans le royaume du multivers.

Tony Stark, alias Iron Man, joué par Robert Downey Jr., avait servi de figure paternelle et de modèle au jeune Peter dans Spider-Man: Homecoming. Samuel L. Jackson, qui joue le patron du S.H.I.E.L.D. Nick Fury, a été le conseiller de Peter dans la suite, Spider-Man: Far from Home.

Le troisième volet, qui sera réalisé par Jon Watts, est un projet commun entre Marvel et Sony et commencera à être produit à Atlanta dans le courant du mois.

Benedict Cumberbatch va également commencer à filmer sa propre suite de Doctor Strange, intitulée Doctor Strange in the Multiverse of Madness, à Londres, dans quelques semaines, rapporte la publication. Le réalisateur de la trilogie originale Spider-Man, Sam Raimi, sera derrière la caméra, avec Benedict Wong et Chiwetel Ejiofor, qui reprendront aussi leur rôle.

Plus tôt ce mois-ci, on apprenait que Jamie Foxx, qui a joué le vilain Electro dans The Amazing Spider-Man 2 en 2014, apparaîtrait également dans Spider-Man 3, les fans spéculant que le prochain film se concentrera sur les réalités alternatives. La sortie du long-métrage, qui n'a pas encore de titre, est prévue pour décembre 2021.

