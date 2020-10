Cet homme de 65 ans a passé plus de 30 fois Red Dead Redemption 2

Non, vous n’êtes possiblement pas le plus grand fan de Red Dead Redemption 2. Le titre revient, à moins d’un revirement très inattendu, à cet homme de 65 ans qui a passé l’épopée western de Rockstar Games plus de 30 fois.

On ne connaît malheureusement pas le nom du courageux cowboy de salon, si ce n’est qu’il s’agit du père d’un usager de Reddit du nom d'ApeWatcher, qui a partagé l’histoire sur le réseau social.

Selon l’internaute, le sexagénaire jouerait chaque jour pendant plusieurs heures au mode histoire de Red Dead Redemption 2 sur PS4, ce qui explique assez bien comment il a réussi à battre le (long) titre de 2018 à une trentaine de reprises.

Dans la publication Reddit, partagée par DualShockers, on découvre aussi qu’ApeWatcher a essayé de faire jouer son père à d’autres jeux d’aventure, comme The Witcher 3: Wild Hunt, mais que ce dernier aurait refusé de s’y mettre, demandant plutôt «où étaient les cowboys» dans le titre de CD Projekt Red.

Fait intéressant, même après plusieurs centaines d’heures de jeu, l’homme de 65 ans n’a toujours pas terminé Red Dead Redemption 2 à 100%, en raison de certains défis de gambling qui lui posent encore problème. Il ne serait pas non plus un fan du mode en ligne.

Chose certaine, on lui souhaite encore de nombreuses heures de plaisir avec Arthur Morgan et, qui sait, peut-être bien un trophée platine un de ces quatre!

