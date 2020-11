Cadeaux geeks et gadgets à moins de 25$, 50$ et 100$

Lorsqu’on donne un cadeau... «c’est l’intention qui compte»! Aussi usé soit-il, le vieil adage dit vrai. Ainsi, pas besoin d’investir beaucoup pour trouver un présent qui fera plaisir à Noël.

Peu importe votre budget, on vous a donc assemblé une brève liste d’idées cadeaux geeks et de gadgets à moins de 25$, 50$ et 100$. De la petite pensée à la plus grosse surprise, voici quelques suggestions intéressantes!

Cadeaux à moins de 100$

J'ai testé ces écouteurs et ils sont franchement excellents.

À l'ère du télétravail, un disque externe est toujours pratique!

Quelle adorable idée! En plus, vous encouragez une artiste canadienne.

Cadeaux à moins de 50$

Offrez un bel ensemble de dés pour l'aventurier de Donjons & Dragons de la famille.

Une belle façon de présenter aux plus jeunes l'ultime classique du jeu vidéo... ou un bel objet rempli de nostalgie pour l'ancien joueur d'arcade.

On a beau être des adultes avec des responsabilités, le désir de posséder ce Magikarp dépasse la raison. Il se peut que l'auteure de ces lignes en demande un pour Noël...

Cadeaux à moins de 25$

La manette de la GameCube est incomparable. Imaginez maintenant l’utiliser (presque) sans fil sur la Switch!

Le présent parfait pour donner un peu de personnalité à ses AirPods... et les protéger des mains maladroites.

Fini l’époque où il fallait débourser une petite fortune pour charger son téléphone intelligent sans utiliser de fil. Notamment pratique pour accompagner les nouveaux iPhone, qui ne sont plus vendus avec un chargeur.

Pour celles et ceux qui ne veulent pas d’une valise miniature pour traîner leur Switch Lite avec eux, cet étui mince est à la fois compact, résistant aux chocs et bien coloré!

Oui, une paire de gants! Ça n’a l’air de rien, mais ça change une vie de ne pas avoir à se geler les mains pour utiliser son téléphone portable en attendant l’autobus en janvier.