Stardew Valley: la «plus grosse mise à jour jusqu’à maintenant» arrive sur PC

Ce n’est pas encore Noël que, déjà, les fans de Stardew Valley ont un immense cadeau à déballer. Oui, oui, mesdames et messieurs, il s’agit bien de la version 1.5 du populaire jeu, qui est disponible depuis ce lundi sur PC.

• À lire aussi: 5 jeux pour s’évader de la réalité

• À lire aussi: The Mandalorian: Mark Hamill applaudit Disney pour la finale de la saison 2

Selon le créateur ConcernedApe, cette nouvelle mise à jour serait «la plus grosse jusqu’à maintenant», ajoutant «une énorme dose» de contenu au RPG. Et, comme d'habitude, elle est gratuite!

This is Stardew Valley's biggest update yet! — ConcernedApe (@ConcernedApe) December 21, 2020

Parmi les plus importantes nouveautés, on note l’arrivée d’un mode multijoueur local coopératif, qui permettra à trois amis de joindre votre partie et de vous aider avec l’entretien de vos cultures ou pour toute autre activité connexe.

Aussi, pour celles et ceux qui souhaiteront démarrer une nouvelle partie, un nouveau type de ferme (sur la plage!) sera offert, de même que des styles capillaires additionnels. Il sera également possible d’avoir des ensembles aléatoires d’objets à ramasser pour le centre communautaire et des récompenses elles aussi aléatoires dans la mine.

Sans tomber dans les détails, et ainsi éviter de vilains divulgâcheurs, ConcernedApe a par ailleurs partagé, sur le site web du jeu, une liste complète des nouveautés de la mise à jour 1.5:

De nouvelles personnes à rencontrer

De nouveaux objectifs

Plusieurs nouveaux articles

Un nouveau type de quête

Un nouveau type de ferme

De nouveaux événements pour les personnages

Une nouvelle mise à niveau communautaire

La possibilité de rénover sa maison (une fois qu’elle est entièrement améliorée)

Les canards peuvent maintenant nager

On peut s’asseoir dans les chaises

On peut bouger le lit

Des aquariums

Plusieurs nouveaux morceaux d’ameublement

De nouveaux secrets

Neuf nouvelles pièces musicales

Et encore beaucoup plus

Soulignons que, pour le moment, la mise à jour 1.5 est uniquement déployée sur la version PC de Stardew Valley. Pour les joueurs sur console, il faudra attendre au début de 2021. Les versions pour appareils mobiles suivront ensuite en dernier.