Suicide Squad: Jared Leto veut que David Ayer sorte sa version du film

Jared Leto veut que le réalisateur David Ayer sorte son montage de leur film Suicide Squad, sorti en salle en 2016.

Par le passé, Ayer n'a jamais caché que la version de Suicide Squad qui avait vu le jour était très différente de sa vision initiale et il s'est exprimé ouvertement, sur les réseaux sociaux, sur ce à quoi son montage aurait ressemblé. Il a récemment révélé avoir tourné de nombreuses séquences de Jared Leto dans le rôle du Joker qui n'ont pas été utilisées.

Après l'annonce, l'année dernière, que le réalisateur Zack Snyder allait sortir sa propre version de Justice League, qui sera prochainement diffusée sous forme de minisérie sur HBO Max, Jared Leto milite aujourd'hui pour que David Ayer puisse faire de même.

«J'aimerais qu'il puisse travailler là-dessus et faire le film de ses rêves. C'est toujours difficile quand on fait ces films parce que c'est une vraie cocotte-minute. Il y a tellement de décisions à prendre en peu de temps. Je lève mon chapeau aux réalisateurs et aux producteurs, ainsi qu'aux studios. Ce n'est pas facile. On ne commence jamais avec quelque chose de parfait. C'est une course pour essayer de le rendre aussi bon que possible en peu de temps. Donc, je comprends. Avoir un autre essai? Je suis sûr qu'on peut tous en profiter», a-t-il déclaré au Variety's Awards Circuit Podcast.

En mai dernier, David Ayer avait dit à ses abonnés sur Twitter que réaliser sa version initiale serait «incroyablement cathartique», ajoutant que «le film [qu’il a] fait n'a jamais été vu».

Dans l'entretien, Jared Leto a par ailleurs également évoqué à demi-mot son apparition prochaine dans la nouvelle version de Justice League de Zack Snyder.

«J'ai peut-être ou peut-être pas tourné quelque chose avec Zack. Mais je l'aime, c'est un gars honnête et franc et un cinéaste incroyable. Nous nous entendons très bien et nous avons une grande alchimie. J'ai hâte de travailler à nouveau avec lui à l'avenir. Nous avons beaucoup de choses à faire, Zack et moi», a conclu Jared Leto.

