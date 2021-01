Une Nintendo Switch édition limitée pour le 35e anniversaire de Super Mario Bros.

Nintendo a surpris ses fans ce matin avec l’annonce d’une édition limitée de la Nintendo Switch aux couleurs du plus célèbre plombier au monde.

À l'occasion du 35e anniversaire de Super Mario Bros., Nintendo avait annoncé l'an dernier plusieurs jeux dont Super Mario World 3D World + Bowser’s Fury, un portage prévu pour le 12 février 2021. Aujourd'hui, le géant du jeu vidéo dévoilait la bande-annonce du titre, mais ce n'était pas la seule annonce de la journée.

Fidèle à ses habitudes, Nintendo avait d'autres surprises pour ses fans. En plus de Bowser's Fury, il y aura une toute nouvelle édition limitée de la Nintendo Switch à l'effigie de Super Mario.

Courtoisie Nintendo

Avec ses couleurs, rouge et bleu, rendant hommage à la tenue emblématique de Mario, cette nouvelle édition limitée de la console risque de s’envoler rapidement. Elle rappelle un peu la nouvelle manette rouge de Xbox Series X/S dévoilée hier.

Courtoisie Nintendo

Courtoisie Nintendo

Courtoisie Nintendo

L’ensemble comprend des manettes Joy-Con rouges avec des sangles bleues, une poignée Joy-Con bleue, une station d'accueil Nintendo Switch rouge et une console rouge. Il comprendra également un étui de transport rouge et bleu et un protecteur d'écran. Le tout sera en vente chez certains détaillants à partir du 12 février au prix de 399,99$.