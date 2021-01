17 Funko Pop très étranges et surprenantes [PHOTOS]

Que ce soit d’un superhéros, d’un personnage de film ou même d’une célébrité, on peut dire que Funko a toujours la figurine qu’on ne savait pas qu’on voulait. Mais des fois, ce qu’ils produisent peut être extrêmement ciblé et même bizarre.

Tout geek qui se respecte a déjà cédé à la tentation de posséder une figurine Funko Pop. Toutefois, avec sa montée en popularité, Funko a produit, et produit encore, des figurines très étranges qu’on ne pensait pas voir un jour sous la forme d’un jouet.

Pèse sur start a fait le tour du web et a déniché quelques trésors dont on ne peut croire en l'existence.

Courtoisie Amazon

Attention de ne pas la manger!

Courtoisie Amazon

On se rappelle tous du cupcake dans cette série de jeux... Non?

Courtoisie eBay

Une scène iconique de la télévision qui ne doit JAMAIS être oubliée!

Courtoisie Amazon

Tiré, bien sûr, du très célèbre film culte Sharknado.

Courtoisie eBay

Mais... pourquoi? Il a sa fameuse mise en pli en plus!

Courtoisie eBay

Encore une fois... pourquoi? C’est le mix le plus étrange!

Courtoisie Amazon

Comment rendre Docteur Strange plus étrange? Lui mettre une tête de Ghost Rider, voyons!

Courtoisie eBay

Un autre mélange très étrange...

Cette série cible les acheteurs qui vivent constamment dans un rave ou dans un labyrinthe de Laser Quest.

Courtoisie Amazon

On se pose sérieusement la question: Qui aime Will & Grace? Everybody Loves Raymond, un coup parti!

Courtoisie eBay

Pour les nostalgiques du fitness télévisé des années 80!

Courtoisie Amazon

Oui, Funko, on veut tous une figurine de l’ancien chanteur du groupe The Smiths qui encourage des groupes politiques d'extrême droite.

Courtoisie eBay

C’est comme deux figurines en une! Petit secret entre nous: si vous le possédez, il vaut très cher!

Courtoisie Amazon

Ne contient pas de viandes séparées mécaniquement. Par contre, avouez qu'elle est cute!

Courtoisie Amazon

Tout ce qu’on peut dire c’est: OH YEAH!

Courtoisie Amazon

Une figurine du célèbre DJ qui est sur le point de lancer un gâteau sur ses fans, chose qu’il fait lors de ses concerts. C’EST VRAIMENT PRÉCIS!

Courtoisie eBay

De tous les réalisateurs de cinéma sur la Terre, ce n’est pas Kubrick ou Scorcese que Funko a choisi d’immortaliser, mais le directeur derrière l'exécrable Ghostbusters de 2016.

