L'actrice Jeanette Maus de Resident Evil Village est décédée

Capcom a partagé une nouvelle incroyablement triste ce matin. L'actrice Jeanette Maus, qui a prêté sa voix à des personnages de Resident Evil, est décédée le 24 janvier d'un cancer à l'âge de 39 ans.

Maus était la voix derrière plusieurs personnages de l'univers de Resident Evil, dont celle des filles de Lady Dimitriscu dans le plus récent chapitre de la série, Resident Evil Village.

«Nous sommes profondément attristés d'apprendre le décès de Jeanette Maus, la talentueuse actrice qui a contribué à faire découvrir plusieurs personnages, dont nos sorcières dans Resident Evil Village. Nous envoyons nos pensées à sa famille et à ses proches», a déclaré un compte officiel de Capcom sur Twitter.

Via la page GoFundMe

Une page GoFundMe avait été lancée en octobre 2020 afin d'aider Jeanette à payer les frais médicaux et ses traitements dispendieux. Selon la description, elle avait reçu un diagnostic de cancer colorectal en avril, en plus d'avoir la maladie de Crohn.

Maus était actrice et productrice. Elle avait d'ailleurs joué dans le film Your Sister's Sister aux côtés d'Emily Blunt et Mark Duplass.

Pèse sur start offre ses pensées et ses condoléances à la famille et aux proches de Jeanette Maus. Repose en paix.