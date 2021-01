Resident Evil Village sortira en mai, une démo disponible sur PS5

Fans d’horreur, vous n’aurez finalement pas à attendre trop longtemps avant de plonger à nouveau dans l’univers de Resident Evil, puisque le huitième volet de la franchise, Village, débarquera le 7 mai prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

Capcom en a fait l’annonce jeudi en fin de journée dans une présentation vidéo. Ce faisant, en plus de dévoiler la date de sortie de Resident Evil Village, l’éditeur a confirmé que le titre serait également offert sur les consoles de la génération précédente.

Celles et ceux qui achèteront le jeu sur PS4 ou Xbox One auront d’ailleurs accès gratuitement à la mise à niveau sur PS5 et Xbox Series X/S.

Annoncé en juin dernier lors du dévoilement de la PlayStation 5, Resident Evil Village sera une suite directe à Resident Evil 7, encore une fois réalisée à la première personne et qui ramènera aussi Ethan Winters, le personnage principal du volet précédent.

Une démo déjà offerte sur PS5

Par ailleurs, Capcom a profité de l’annonce de la date de sortie de Resident Evil Village pour mettre en ligne jeudi soir une démo jouable du titre, offerte sur PS5.

Intitulée Maiden, la courte aventure vous mettra dans la peau du personnage qui donne son à la démo et vous permettra d’explorer le château de Village... une fois que vous aurez réussi à vous échapper de son donjon.

Notons que la démo n’offrira pas de séquences de combat et se veut davantage une expérience visuelle pour s’immerger dans l’ambiance du prochain Resident Evil. Le septième volet avait lui aussi offert une expérience semblable aux joueurs avant sa sortie.

Disponible dès maintenant sur PS5, l’aperçu n’arrivera pas sur PS4, Xbox ou PC. Toutefois, une autre démo, différente, devrait être lancée sur toutes les plateformes au printemps, selon Capcom.

