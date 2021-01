Resident Evil Village: précommandez le jeu à rabais sur PC

MISE À JOUR

Croyez-le ou non, mais il y a un rabais encore plus intéressant du côté de Green Man Gaming, où vous pourrez économiser 18% sur le prix des précommandes de Resident Evil Village sur PC. Pour en profiter, vous n'avez qu'à suivre l'un des liens ci-dessous et utiliser le code PAYYAY une fois rendu à la caisse. Un clé de jeu pour Steam vous sera ensuite envoyée.

TEXTE ORIGINAL

Pendant qu’une moitié de l’Internet est en pâmoison devant Lady Dimitrescu, l’autre est en train de se remettre de ses émotions après avoir essayé la démo de Resident Evil Village.

• À lire aussi: Ne me cherchez pas, je jouerai à ces huit jeux en 2021 [CHRONIQUE]

Une chose est toutefois certaine: le prochain volet de la franchise d’horreur de Capcom fait beaucoup jaser depuis quelques jours.

Si vous aussi vous êtes submergé par cette vague d’excitation, sachez que vous pouvez déjà économiser sur le jeu, en précommandant la version PC sur Fanatical.

Ce faisant, pour les deux prochaines semaines, vous pourrez profiter d’un rabais de 14 %, autant sur l’édition Standard que Deluxe, qui inclut quelques articles numériques spéciaux pour le jeu. Ce n’est pas gigantesque, mais, si vous êtes pour précommander le jeu de toute façon, aussi bien sauver quelques dollars!

Pour profiter du solde, c’est par ici:

Une fois la transaction complétée, vous recevrez une clé de jeu, que vous pourrez échanger sur Steam.

Rappelons que Resident Evil Village paraîtra le 7 mai prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et PC.

Suivez-nous sur Twitch!