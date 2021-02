Resident Evil: jusqu’à 76% de rabais sur Resident Evil 2, Resident Evil 3 et plus encore

En attendant de rencontrer Lady Dimitrescu dans Resident Evil Village, revisitez les chapitres précédents de la série pour une fraction du prix. Une chose est toutefois certaine: les jeux de Resident Evil ne sont pas pour les cœurs sensibles.

• À lire aussi: Resident Evil Village sortira en mai, une démo disponible sur PS5

La franchise a amassé des millions de fans à travers les décennies; il n’est donc jamais trop tard pour embarquer dans l’aventure et comprendre pourquoi c'est si populaire!

Jusqu’au 8 février, il est possible de profiter, sur Green Man Gaming, d’un rabais allant jusqu’à 76% sur les plus récents titres de la franchise.

Pour profiter des soldes, c’est par ici:

Une fois la transaction complétée, vous recevrez une clé de jeu, que vous pourrez échanger sur Steam.

On rappelle que Resident Evil Village paraîtra sur le 7 mai prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et PC.

