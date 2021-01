Cyberpunk 2077: le mod qui permettait d’avoir du sexe avec Keanu Reeves est retiré par CD Projekt Red

Oui, vous avez bien lu. Pendant un bref moment, il était possible d’installer un mod qui permettait de vivre des moments très intimes avec Keanu Reeves, alias Johnny Silverhand, dans Cyberpunk 2077.

À la demande de CD Projekt Red, il n’est toutefois plus disponible. Alors, qu’avez-vous manqué? Possiblement pas grand-chose, puisque le mod était somme toute assez sommaire.

Comme l’explique Eurogamer, celui-ci permettait de remplacer l’apparence de différents personnages par celle d’un autre personnage du jeu. Par exemple, vous pouviez donc remplacer le corps d’un joytoy, un robot qui offre des services sexuels, par celui de Johnny Silverhand ET, ainsi, avoir des contacts intimes avec Keanu en personne... ou presque.

En ce sens, Johnny gardait ses vêtements et sa voix restait celle d’un joytoy, alors que la scène demeurait quant à elle peu graphique. Vous pouvez d’ailleurs constater par vous-même le résultat dans la vidéo ci-dessous.

Certes, cela a tout de même attiré l’attention du développeur CD Projekt Red, qui a demandé à ce que le mod soit retiré de la plateforme NexusMods, ce qui est maintenant chose faite.

Contacté par PC Gamer, le studio polonais a affirmé que sa «plus importante règle en ce qui concerne le contenu créé par les utilisateurs» était qu’il ne pouvait pas être «nocif envers les autres».

«Dans le cas des échanges de modèles [models swaps], en particulier ceux qui impliquent des situations explicites, ça peut être vu comme [nocif] par les personnes qui nous prêtent leur apparence pour créer des personnages dans Cyberpunk 2077», poursuit la déclaration.

Une nouvelle mise à jour pour régler un problème provoqué par... la dernière mise à jour

Par ailleurs, CD Projekt Red est également passé à l’action dans le cas d’un problème occasionné par la dernière mise à jour de Cyberpunk 2077, qui empêchait de compléter la mission «Down on the Street» et bloquait donc la progression dans l’histoire principale.

Depuis ce jeudi, une patch réglant ce bogue est donc disponible pour consoles, PC et Stadia. Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui n’avaient pas accès à une sauvegarde plus vieille et ne pouvaient donc pas contourner le problème.

