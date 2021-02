PS5: des panneaux noirs à nouveau disponibles, le fabricant défie Sony de le poursuivre

Vous n’aimez pas les panneaux blancs de votre PlayStation 5? Ne vous découragez pas, un autre fabricant a décidé de produire des plaques latérales personnalisées pour la console.

Si on écrit «un autre», c’est qu’une première entreprise, CustomizeMyPlates, s’était lancée dans la confection de panneaux de couleur pour la PS5 en octobre dernier, mais avait finalement dû arrêter la production, à la demande des avocats de Sony.

Cette semaine, c’est donc au tour du fabricant Dbrand, connu pour ses skins et étuis d’appareils électroniques, de proposer des plaques en plastique noir mat conçues pour remplacer les fameuses «ailes» blanches de la PlayStation 5.

Portant le nom de «Darkplates», l’accessoire est vendu 49$ US et va jusqu’à imiter la texture distinctive que l’on retrouve à l’intérieur des panneaux originaux de la PS5, remplaçant les croix, cercles, triangles et carrés par de petites têtes de mort et d'autres symboles edgy.

Capture d'écran Dbrand

Si le produit vous intéresse toutefois, il faudra être patient: les premières vagues de produits sont déjà vendues et la prochaine vague ne sera livrée qu’à partir du mois de mai.

Et fait intéressant, Dbrand ne semble pas trop inquiété par de possibles menaces légales de la part de Sony. La preuve? On retrouve une mention sur le site du produit défiant carrément le géant japonais de le poursuivre.

«Allez-y, poursuivez-nous», peut-on lire tout en haut de la page.

En tout cas, on leur souhaite bonne chance...

