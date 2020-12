PS5: 10 trucs pour trouver et acheter la console en ligne

Ah, la PlayStation 5, cette console aussi convoitée qu’elle est rare sur le marché depuis sa sortie en novembre.

Pour s’en procurer une, non seulement il faut savoir où et quand elle sera offerte, mais, souvent, il faut aussi être en mesure de conclure la transaction en quelques secondes avant que les stocks ne s’écoulent. Bref, un défi où il y a beaucoup d’appelés et peu d’élus.

En d’autres mots, ne vous attendez pas à tomber par hasard sur une PS5 en faisant l’épicerie chez Walmart. Malheureusement.

Cela dit, il y a de l’espoir. En ce sens, en suivant quelques trucs simples, vous pouvez maximiser vos chances de mettre la main sur un exemplaire bénit de la nouvelle PlayStation. On vous le dit: ce ne sera pas facile, mais ce n’est pas impossible!

Voici donc nos conseils qui, souhaitons-le, vous aideront à décrocher l’objet tant désiré.

Comment savoir quand la PS5 sera en stock?

Suivez les détaillants canadiens sur Twitter

Ça peut sembler évident, mais la plupart des détaillants canadiens qui vendent la PS5 font une annonce sur Twitter quand de nouveaux stocks sont mis en ligne.

Petite précision, d’ailleurs: certaines enseignes généralistes, comme Walmart et Best Buy, ont un compte spécial dédié aux jeux vidéo. C’est celui-là qu’il faut suivre! Voici quelques exemples de pages auxquelles vous abonner:

Abonnez-vous aux alertes de NowInStock

Connaissez-vous l’incroyable outil qu’est NowInStock? Il s’agit d’un site web qui surveille de minute en minute les stocks du produit de votre choix... comme la PS5! Et le plus beau dans tout ça, c'est que vous pouvez recevoir des alertes sur votre navigateur, par courriel ou sur mobile dès que l’article que vous surveillez est de nouveau offert.

Pour vous simplifier la vie, vous pouvez accéder ici à la page dédiée à la PS5 au Canada, qui suit les stocks de Best Buy, de Walmart et d'Amazon.

Abonnez-vous (aussi!) aux infolettres des détaillants

Oui, ça risque de faire beaucoup de courriels dans votre boîte aux lettres, mais, dans la quête ultime de la PS5, ça peut valoir le coup. EB Games, par exemple, a l’habitude d’envoyer un message à ses abonnés un peu d'avance lorsque la PlayStation 5 revient en stock. Ça permet donc de mieux se préparer!

Assurez-vous que les informations que vous détenez concernent les détaillants canadiens... et non américains

Voyez-vous, Walmart et Best Buy ont des magasins au Canada... mais aussi aux États-Unis. Or, dans la très grande majorité des cas, les stocks de PS5 ne sont pas mis en vente en même temps des deux côtés de la frontière.

Par conséquent, si vous suivez la page Twitter de Walmart aux États-Unis et que celle-ci annonce de nouveaux exemplaires pour midi et que Walmart Canada les met plutôt en vente à 11h... vous allez passer tout droit. En d’autres mots, fiez-vous toujours aux informations partagées par les pages canadiennes des détaillants.

Surveillez le site web de Pèse sur start

Ce conseil-là, c’est une évidence! Blague à part, nous aussi, on surveille de très près les stocks et on vous en parle dès que quelque chose de gros se trame.

Comment réussir à acheter une PS5 lorsqu’on sait qu’elle sera en stock?

Créez-vous un compte à l’avance sur le site des détaillants

Mise en situation: vous avez 35 secondes pour ajouter la PS5 à votre panier virtuel et conclure la transaction avant que tous les stocks soient écoulés. Ne serait-il pas merveilleux d’avoir déjà un compte actif sur le site du détaillant en question afin de sauver de précieuses secondes? Poser la question, c’est y répondre, ce qui nous amène à notre prochain point.

Préparez vos informations de paiement et de livraison à l’avance

Chez la plupart des détaillants, il est possible de sauvegarder vos informations de paiement et votre adresse de livraison. En le faisant à l’avance, ici aussi, vous sauverez du temps lorsque viendra le moment de compléter votre commande. En ce sens, ça vous permettra aussi de vous assurer que le magasin accepte bel et bien votre mode de paiement favori.

Assurez-vous qu’il y a suffisamment de «place» sur votre carte de crédit si vous payez de cette façon

Ça peut sembler niaiseux dit comme ça, mais vous ne la trouverez pas drôle si vous arrivez à mettre enfin la main sur une PS5... et que votre paiement est refusé.

Une fois le jour J venu, arrivez à l’avance sur le site web du détaillant

Même si c’est parfois difficile à appliquer dans la vraie vie (et particulièrement pour l’auteur de ces lignes), c’est souvent bien d’arriver à l’avance à ses rendez-vous! Et, évidemment, ça vaut aussi la peine lorsque vient le temps d’acheter une PS5. Trouvez donc la page du produit à l’avance sur le site du détaillant en question. Ça va vous éviter un stress additionnel.

Préparez-vous à rafraîchir à outrance vos onglets et soyez patient

Si vous êtes à l’heure pour la mise en vente des nouveaux stocks de la console, ça ne veut pas dire que le marchand ne sera pas en retard de son côté! En conséquence, il arrive que les nouvelles PS5 soient mises en ligne plus tard que l’heure annoncée... ou même un peu plus tôt. Ainsi, soyez donc patient et rafraîchissez très souvent vos onglets, afin de pouvoir ajouter à votre panier le fameux objet dès que possible.

Et dans le cas d’une file d’attente virtuelle, la ponctualité est aussi de mise

Notons par ailleurs que certains détaillants, comme EB Games ou Pharmaprix, utilisent une file d’attente virtuelle lors des grandes occasions, comme dans le cas de la mise en vente de la PS5. Le cas échéant, on vous recommande d’arriver tôt sur le site web et, contrairement à la coutume, de ne pas rafraîchir la page. Attendez qu’on vous fasse signe (virtuellement)!

D’ici à ce que de prochains stocks soient mis en vente, on vous laisse sur les pages de détaillants canadiens à ajouter à vos favoris

Psssst! En passant, tous ces trucs s’appliquent également si vous tentez de mettre la main sur une Xbox Series X ou S!

